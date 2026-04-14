El canadiense Jon Klassen gana el premio Astrid Lindgren de literatura infantil

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Copenhague, 14 abr (EFE).- El escritor, ilustrador y diseñador canadiense Jon Klassen ha sido distinguido este martes en Estocolmo con el premio Astrid Lindgren, uno de los más prestigiosos de literatura infantil.

Klassen «retrata los retos vitales de incertidumbre y esperanza en una interacción entre color y forma con precisión, emoción e ingenio», señaló el jurado.

«A través de su narrativa sutil y evocadora en palabras e imágenes, Jon Klassen abre nuevas perspectivas a nuestro lugar en el universo», destacó el fallo, que elogió los «brillantes cuentos» del canadiense, así como «su elegancia y su profundidad ambigua».

Klassen (Winnipeg, 1981) alcanzó la fama con «I Want My Hat Back» (2011), al que siguieron varias series de libros y se ha encargado también de la animación de películas y vídeos musicales.

El autor canadiense sucede en el palmarés del premio a la francesa Marion Brunet.

Dotado con cinco millones de coronas suecas (unos 464.000 euros), el Premio de Literatura en memoria de Astrid Lindgren (ALMA), como realmente se llama el galardón, reconoce a autores, ilustradores e iniciativas que inciten a la lectura siguiendo el espíritu de la creadora de personajes como «Pippi Calzaslargas».

El objetivo del premio -instituido en 2003, un año después de la muerte de Lindgren, por el Gobierno de Suecia- es potenciar y aumentar el interés por la literatura infantil y juvenil en todo el mundo y fomentar el derecho de los niños a la cultura en el ámbito global. EFE

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