El canciller brasileño dice que la reunión de Trump y Lula fue «muy positiva y productiva»

Kuala Lumpur, 26 oct (EFE).- El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo que la reunión este domingo en Kuala Lumpur del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su par estadounidense, Donald Trump, fue «muy positiva» y «muy productiva», en medio de las tensiones por el arancel del 50 % a Brasilia.

«Fueron 45 minutos de conversación muy positiva, muy productiva. Los presidentes trataron todos los asuntos», afirmó Vieria al término de la reunión de ambos mandatarios en los márgenes de la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur.

Vieria dijo que el presidente estadounidense se comprometió a «dar instrucciones a su equipo para que empiece un proceso de negociación bilateral» en torno a las tasas, así como que los dos líderes han abierto la puerta a «visitas recíprocas».

Ambos países están enfrentados después de que Washington decidiera aplicar a productos brasileños tasas del 50 % en represalia por la causa judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Trump.

El canciller añadió también que fueron testigos del encuentro el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, y el representante comercial del mismo país, Jamieson Greer, quienes venían de negociar durante horas con una delegación de Pekín, antes de la llegada de Trump a Kuala Lumpur y de su encuentro la semana que viene con el presidente chino, Xi Jinping.

Trump, para quien Malasia supone la parada inicial de la primera gira asiática de su segundo mandato, dijo al inicio del encuentro con Lula que confiaba en que lograrían «acuerdos muy buenos», sin dar detalles después.

Lula y Trump, cuya relación también está afectada por la escalada de la lucha contra el narcotráfico de carteles latinoamericanos por parte de EE.UU., han coincidido en Kuala Lumpur con motivo de la 47ª cumbre de líderes de la ASEAN y aliados, que ha arrancado hoy y se prolongará hasta el martes.

El presidente brasileño lleva varios días en Malasia, donde el sábado se reunió con el primer ministro del país, Anwar Ibrahim, después de un viaje a Indonesia, en busca de acuerdos comerciales para mitigar el impacto de las tarifas de Estados Unidos. EFE

