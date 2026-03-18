El canciller chino recibe al enviado de Emiratos y vuelve a pedir un alto el fuego

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Pekín, 18 mar (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, se reunió este miércoles en Pekín con el enviado especial del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para Asuntos con China, Khaldoon Al Mubarak, ante quien reiteró el llamamiento de su país a un alto el fuego y a poner fin a las hostilidades en la guerra con Irán.

Durante el encuentro, Wang afirmó que el conflicto «no debería haber ocurrido» y que «no hay necesidad de que continúe», al tiempo que instó a evitar un mayor número de víctimas y daños, según un comunicado difundido por la Cancillería china.

El jefe de la diplomacia china reiteró además la oposición de Pekín a los ataques contra civiles y subrayó que su país seguirá trabajando para promover el cese de las hostilidades y la pronta recuperación de la paz y la estabilidad en la región.

Asimismo, expresó el apoyo de China a Emiratos Árabes Unidos para salvaguardar su soberanía, seguridad e integridad territorial, y abogó por mantener una comunicación estratégica estrecha entre ambas partes en un contexto internacional que calificó de «complejo».

Por su parte, Al Mubarak trasladó el interés de su país en reforzar la cooperación con China en ámbitos como la energía, la economía o la cultura, y destacó el nivel «sin precedentes» de las relaciones bilaterales, de acuerdo con la versión difundida por Pekín.

La reunión se produce en el marco de los contactos que China mantiene en los últimos días con países de Oriente Medio para promover un alto el fuego, en medio de la escalada de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha atacado como represalia varios objetivos en EAU y otros países del golfo Pérsico.

En paralelo, el enviado especial chino para la región, Zhai Jun, se encuentra en una gira por varios países de Oriente Medio en la que ha reiterado el llamamiento a un alto el fuego y a retomar el diálogo como vía para resolver las disputas. EFE

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