El canciller de Irán viaja a Moscú tras periplo de reuniones en Pakistán y Omán

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El canciller iraní, Abás Araqchi, partió hacia Moscú este domingo desde Islamabad, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el embajador iraní en Rusia afirmó que se reunirá con el presidente Vladimir Putin.

Araqchi realizó su segunda visita a la capital pakistaní en menos de 24 horas este domingo, tras haber estado en Omán, mientras que los mediadores pakistaníes intentan impulsar conversaciones entre Teherán y Washington para hallar una solución al conflicto en Oriente Medio.

De momento no se ha celebrado ninguna segunda ronda de negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos, pese al alto el fuego instaurado hace dos semanas.

Según la agencia iraní ISNA, que citó al embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali, Araqchi «se reunirá con el presidente Vladimir Putin durante su visita a Moscú».

Jalali indicó que el encuentro tendrá lugar el lunes y que el canciller hablará con «altos mandos rusos sobre el estado actual de las negociaciones, del alto al fuego y de los acontecimientos relacionados con él, y presentará un informe sobre esas conversaciones», informó ISNA.

El Ministerio ruso de Relaciones Exteriores confirmó la visita del canciller iraní.

«Confirmamos la visita de Araqchi a Rusia con el objetivo de mantener conversaciones», declaró el ministerio a la agencia de noticias RIA Novosti, sin aportar más detalles.

Moscú y Teherán, ambos afectados por sanciones occidentales, intensificaron sus vínculos en los últimos años.

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