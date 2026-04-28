El canciller de Taiwán vuelve de Esuatini tras cancelarse el viaje del presidente taiwanés

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Taipéi, 28 abr (EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, regresó este martes a Taiwán tras una breve visita a Esuatini, en un viaje marcado por la suspensión de la visita del presidente, William Lai, debido a la negativa de varios países africanos a autorizar su tránsito aéreo, algo que Taipéi atribuyó a la presión de Pekín.

«Logramos superar las dificultades y cumplimos la misión encomendada por el presidente», afirmó Lin este martes por la mañana tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Taoyuan (norte de Taiwán), según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El jefe de la diplomacia isleña llegó el sábado a Esuatini, anteriormente conocido como Suazilandia, para participar en los actos con motivo del cuadragésimo aniversario de la entronización del rey Mswati III.

La visita la iba a encabezar el propio William Lai, quien tuvo que cancelar su desplazamiento un día antes de viajar después de que, según las autoridades taiwanesas, Seychelles, Madagascar y Mauricio revocaran sin «previo aviso» ni «motivo aparente» los permisos de sobrevuelo del avión presidencial.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no aclaró cómo llegó Lin a Esuatini, aunque medios locales taiwaneses informaron de que el canciller viajó primero a un país europeo y, desde allí, tomó un vuelo privado sin escalas hasta Esuatini, evitando el espacio aéreo de los tres países mencionados.

La última visita de un presidente taiwanés a Esuatini se remonta a septiembre de 2023, cuando la entonces mandataria Tsai Ing-wen viajó al país africano, que recibe una importante asistencia económica de Taipéi.

En julio del año pasado, Lai también se vio obligado a cancelar un viaje a Paraguay, Belice y Guatemala ante la negativa de la Casa Blanca a autorizar una escala en Estados Unidos, según informaron medios internacionales como el Financial Times, si bien en aquella ocasión Taipéi no llegó a anunciar públicamente la visita.

Taiwán, que actualmente cuenta con el reconocimiento diplomático de tan solo doce Estados, otorga gran relevancia a este tipo de visitas -para Lai habría sido su segundo viaje oficial al extranjero desde que asumió el cargo en 2024- ante la creciente presión de China, que ha restringido la participación internacional de la isla en los últimos años. EFE

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