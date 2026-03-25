El canciller Javier Martínez-Acha visitará a los diez panameños arrestados en Cuba

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La Habana, 25 mar (EFE). – El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, visitará durante su actual viaje a Cuba a los diez conciudadanos detenidos por supuestamente realizar pintadas contra el Gobierno de la isla, informó este miércoles el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex).

Los diez panameños, detenidos a finales de febrero, están formalmente «acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba», recordó en redes sociales la Cancillería, un tipo legal que puede suponer hasta ocho años de cárcel en la isla.

El jefe de la diplomacia panameña fue recibido por su par cubano, Bruno Rodríguez, y «ambas partes intercambiaron sobre temas de la agenda bilateral, regional e internacional», señaló sin entrar el detalles el comunicado cubano.

Además, «valoraron de forma positiva el desarrollo de las relaciones existentes entre ambos países».

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó el 2 de marzo del arresto de diez panameños acusados de realizar grafitis críticos con el Gobierno y el sistema político de la isla en La Habana.

Trascendió que las pintadas contenían frases como ‘Abajo la tiranía’, ‘Comunismo: enemigo de la comunidad’ y ‘Confiamos en Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer’, en referencia, respectivamente, al presidente de EE.UU., su secretario de Estado y su embajador en la isla.

Martínez-Acha refirió algunos días después de que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitty, había visitado a los detenidos y comprobado que «se encontraban en condiciones apropiadas». Agregó que se les «estaba brindando la cooperación consular y la asistencia legal» correspondiente. EFE

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