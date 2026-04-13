El candidato de centro Nieto pide a últimos votantes en Perú rechazar «coalición mafiosa»

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Lima, 13 abr (EFE).- El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, el centrista Jorge Nieto, pidió este lunes a los peruanos que están votando, en una jornada adicional de los comicios generales, a «cerrarle el paso a la coalición mafiosa», en referencia a los postulantes que figuran en los dos primeros lugares del escrutinio hasta el momento, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga.

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Nieto, tercero en el escrutinio oficial con 12,7 % de votos válidos al 54,5 % de actas contabilizadas, recordó que el proceso electoral no ha terminado porque se están contabilizando las actas de todo el país, con presencia de sus personeros, y que «aún hay mucho pan por rebanar».

Adicionalmente, indicó, hay dos procesos electorales convocados debido a las fallas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la distribución del material, uno en distritos del sur de Lima y otro en las ciudades de Paterson y Orlando, de Estados Unidos, donde hay «más de 120.000 votos en juego».

«Los invoco a cerrarle el paso a la coalición mafiosa, no permitamos cinco años más de esto que hemos tenido en el último tiempo, cinismo, legislación a favor de los criminales, miedo en miles de familias que pagan extorsión para evitar el sicariato y la muerte», expresó el también exministro peruano.

Nieto exclamó que «estamos a tiempo de detenerlo, los llamo a la reflexión y a que tomen una decisión para cerrarle el paso a esa coalición del mal, mafiosa y corrupta».

Al 54 % del escrutinio, Fujimori, candidata derechista de Fuerza Popular, obtiene el 16,9 % de votos válidos, en tanto que López Aliaga de la ultraderechista Renovación Popular, concentra el 14,4 %, con lo cual ambos son los más seguros postulantes en disputar una segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

Ya en el debate presidencial, previo a los comicios, Fujimori le ofrecía a López Aliaga un aparente ‘pacto de no agresión’ porque, en su opinión, los enemigos del Perú eran los candidatos de la izquierda, pero el candidato de Renovación Popular rechazó la oferta y la criticó por no realizar las reformas necesarias a pesar de que tuvo mayoría en el Congreso.

La ONPE informó este lunes que se han logrado instalar las 187 mesas de votación que no lograron abrir el domingo en Lima, una cifra que equivale al 0,2 % del total de mesas previstas para los comicios generales en Perú.

La extensión del proceso fue solicitada por la ONPE y aprobada por el organismo jurisdiccional como una medida excepcional para garantizar el sufragio de 55.261 ciudadanos afectados, recordó la entidad.EFE

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