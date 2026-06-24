El candidato de izquierda en Colombia reconoce a De la Espriella como presidente electo

afp_tickers

Compartir

3 minutos

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció el miércoles el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella, tres días después del balotaje más reñido de la historia del país.

Según el conteo preliminar difundido el domingo de las elecciones, el senador oficialista perdió por menos de un punto porcentual. Pero dijo que solo aceptaría los resultados después del escrutinio final, que está cerca de concluir.

Luego de las elecciones se desataron protestas y choques entre simpatizantes de Cepeda y la policía antidisturbios en Bogotá y Cali.

«He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República», dijo este miércoles el senador en rueda de prensa en Bogotá.

«Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos», añadió.

El presidente Gustavo Petro, aliado de Cepeda, denunció presuntas vulneraciones al software de la autoridad electoral y planteó la posibilidad de que se anulara la votación por la «intervención directa» de Estados Unidos, después de que Donald Trump apoyara a De la Espriella.

La Registraduría, entidad encargada de las elecciones, sin embargo, afirmó el martes que el avance del escrutinio demostraba coincidencia en un 99,9% con el preconteo del domingo.

Además, la misión de la Unión Europea que desplegó 150 observadores electorales en la segunda vuelta descartó «irregularidades».

– «Desobediencia civil» –

De la Espriella, un abogado millonario que nunca había sido electo para un cargo público, promete mano dura contra el crimen y tiene un discurso radical contra la izquierda, que ascendió al poder por primera vez con Petro, en 2022.

«Asumiremos, de ser necesario, la resistencia y la desobediencia civil pacífica», dijo Cepeda, que prometió rechazar «cualquier intento de sometimiento autoritario».

«Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves», dijo Cepeda al señalar una «abierta e indebida injerencia extranjera» en las elecciones.

Cepeda había llamado el lunes a «la calma» tras las protestas en las que simpatizantes suyos quemaron banderas de Estados Unidos y llantas.

De la Espriella gobernará a partir del 7 de agosto un país profundamente dividido y con una oposición dispuesta a protestar en las calles.

Según prometió, la investidura tendrá lugar en una guarnición militar, en línea con sus discursos a favor de las fuerzas del orden, en un país sumido hace más de seis décadas en un conflicto armado interno contra las guerrillas.

Sin mayoría propia en el Congreso, es una incógnita si podrá cumplir sus promesas, como acabar con el tribunal de paz creado tras el acuerdo del gobierno con la guerrilla de las FARC en 2016.

La bancada de la izquierda es la más numerosa del legislativo, aunque el mandatario electo podría forjar alianzas con los partidos tradicionales para aprobar sus reformas.

El partido del influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe se declaró a favor de De la Espriella, que llegó a la presidencia con un discurso antisistema.

Tras el balotaje, el ultraderechista se reunió con congresistas estadounidenses cercanos a Trump para abordar temas de seguridad y migración.

das/als/mel