El candidato nacionalista y prorruso gana las presidenciales en el ente serbio de Bosnia

1 minuto

Zagreb, 23 nov (EFE).- Sinisa Karan, candidato del partido SNSD del ultranacionalista prorruso Milorad Dodik, ganó con el 50,9 % de los votos las elecciones presidenciales de este domingo en la República Srpska, una de las dos entidades de Bosnia-Herzegovina, según el escrutinio, no definitivo, en el 93 % de los colegios.

Karan es el candidato respaldado por el secesionista Dodik para sustituirlo después de que el pasado agosto fuera sentenciado a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por no acatar las decisiones del alto representante internacional para el país, Christian Schmidt.EFE

