El candidato pro-Trump tiene vía libre para formar gobierno en Eslovenia

afp_tickers

1 minuto

El primer ministro esloveno, Robert Golob, renunció este lunes a formar gobierno por falta de mayoría absoluta en el Parlamento tras las elecciones de marzo, lo que despeja el camino para el regreso al poder del político pro-Trump Janez Jansa.

«Deseamos trabajar desde la oposición», afirmó Golob tras admitir que no consiguió sumar suficientes socios para formar un gobierno de coalición.

Su partido, el Movimiento Libertad (GS), obtuvo 29 de los 90 escaños del Parlamento, lejos de la mayoría.

Golob se impuso frente al Partido Democrático Esloveno (SDS) del ex primer ministro Jansa (28 escaños) y esperaba renovar su alianza con los socialdemócratas (6 escaños) y la izquierda (cinco escaños).

También esperaba el apoyo de un nuevo partido llamado Los Demócratas (seis escaños), creado por Anze Logar, antiguo aliado de Jansa, que finalmente rechazó entrar en la coalición.

Jansa, que durante su campaña afirmó que solo formaría un Ejecutivo en caso de contar con una mayoría cómoda, se mostró cauto este lunes pero aseguró que está en disposición de «formar un gobierno que será mucho mejor que el actual».

Admirador de Trump y cercano a Viktor Orbán, el ex primer ministro húngaro, Jansa, de 67 años, lideró una campaña centrada en el retorno a los «valores eslovenos», incluidos los de la «familia tradicional», y prometió «cerrar el grifo» del dinero público a ciertas oenegés.

Durante su tercer mandato, de 2020 a 2022, multiplicó los enfrentamientos con la Unión Europea e intentó limitar los medios de comunicación.

bk-oaa/pc/erl