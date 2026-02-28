El cantante Dani Martín suma a México a la fiesta de sus 25 años sobre los escenarios

2 minutos

Diego Estrada Suárez

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- El cantante español Dani Martín (San Sebastián de los Reyes, Madrid, 1977) sumó este viernes a México a su fiesta por llevar 25 años en los escenarios, con una actuación marcada por la nostalgia y el recuerdo a sus grandes temas, sobre todo las canciones del Canto del Loco.

A las 20:30 hora local (02:30 GMT), el Teatro Metropolitán, en Ciudad de México, retrocedió varias décadas en un viaje en el tiempo para repasar la trayectoria del exvocalista del Canto del Loco.

Ya desde el principio trató de llevar en volandas a un público entregado al grito de: «Vamos esas palmas, México».

Martín ofreció un repertorio de sus mejores temas, entre los que tuvieron una gran acogida canciones clásicas como ‘Zapatillas’, ‘Volverá’ o ‘Besos’.

También hubo tiempo para canciones más actuales, igualmente aplaudidas y cantadas por sus seguidores, como ‘Cero’ o ‘Que bonita la vida’.

El tour de ’25 p*t*s años’ se desarrolló en la capital mexicana, donde horas antes la expectativa por la actuación ya se dejaba notar en el exterior del teatro, con puestos callejeros con productos del cantante como tazas o sudaderas.

Adentro se vivió una celebración colectiva en la que los seguidores cantaban al unísono sus estrofas más sonadas, en una especie de recordatorio de que por mucho que pasen los años habrá letras que serán eternas.

También fue un reencuentro con su público mexicano, deseosos de bailar con él después de que tuviera que suspender un concierto hace varios años, en plena pandemia del Covid.

Su periplo en México no ha cesado con esta actuación, pues este sábado estará en Guadalajara, la capital del estado occidental de Jalisco, en el festival ‘PortAmérica Latitudes’, donde perseguirá el mismo objetivo: celebrar con su público su cuarto de siglo en los escenarios. EFE

des/jsm/eav