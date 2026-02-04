El cantautor dominicano de rock alternativo Felipe Cruz lanza el sencillo ‘Tuyo’

Santo Domingo, 4 feb (EFE).- El cantautor dominicano de rock alternativo Felipe Cruz presenta ‘Tuyo’, su nuevo sencillo que marca un momento clave en su carrera al convertirse en el primer single de su álbum debut, ‘Nuevo sol’, informó este miércoles su oficina.

Escrita por el propio Cruz, ‘Tuyo’ es una canción emocional que aborda la entrega total y la devoción emocional, transitando entre el deseo que desestabiliza, la confesión que libera y la decisión consciente de entregarse por completo a otra persona, afirmó una nota.

El tema nació en un bloqueo creativo mientras el artista trabajaba en su próximo álbum. En medio de ese proceso, el artista encontró en la música una forma única de declararle su amor a su persona favorita y pedirle que fuera su novia, convirtiendo ese gesto íntimo en una experiencia memorable.

«Este tema no estaba pensado para salir, pero al tocarlo por primera vez con mi banda se sintió como un crimen no hacerle justicia y dejarlo ver la luz», expresó el cantante.

El lanzamiento se complementa con un videoclip dirigido por Diana Tejada y producido por Jason Cao, cuya narrativa explora la vulnerabilidad y la entrega emocional, concepto que también se refleja en la portada del sencillo.

El lanzamiento de ‘Tuyo’ abre el camino a ‘Nuevo sol’, un disco que transita entre la nostalgia y la urgencia emocional, construyendo una identidad marcada por el contraste entre luz y oscuridad, fuego y agua, piel y cicatrices.

Cada canción explora una forma distinta de fuego emocional, documentando el tránsito hacia la aceptación, la claridad y el renacer, destacó la información.

Cruz es un artista dominicano de rock alternativo con influencias del indie, el rock progresivo y el pop.

Inició su camino musical a los 4 años tocando batería junto a sus hermanos y comenzó a componer a los 13 años, desarrollándose también como productor.EFE

