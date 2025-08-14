The Swiss voice in the world since 1935

El cardenal Zuppi leyó los nombres de los 12.000 niños israelíes y palestinos asesinados

Roma, 14 ago (EFE).- El cardenal italiano Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal italiana, leyó este viernes durante un acto que duró casi una hora los nombres de los más de 12.000 niños israelíes y palestinos asesinados hasta el 15 de julio para concienciar sobre el dolor y la injusticia de estas muertes.

«Hind, de 4 años; Kfir, de unos meses; Jumaa, de 7 años; Nur, de 1 año; Ibrahim, de 12 años; Jamal, de 6 años y Mohammed, de 2 años….», comenzó el también arzobispo de Bolonia (centro) frente a la iglesia de Casaglia, en la localidad de Monte Sole, escenario de una de las masacres de civiles más brutales de la Segunda Guerra Mundial, donde en 1944 los nazis asesinaron a 770 civiles, 216 de ellos niños.

«Cada nombre de un niño asesinado es una súplica a Dios, pero también a la humanidad, para que nos dejemos tocar por la injusticia», dijo Zuppi.

Y agregó: «Y luego, porque no son números, son personas, continuarán resonando durante muchas horas, convirtiéndose en una oración insistente por un fin y para que se elija el camino del alto el fuego y la paz. Esperamos que esto conduzca a respuestas apropiadas. El sufrimiento de los niños debe sentirse profundamente».

El cardenal comenzó con los niños asesinados por Hamás el 7 de octubre, y luego con todos los demás y agregó: «esperamos que esto inspire a todos a elegir otros caminos y no poner en peligro la vida de inocentes»:

«Las víctimas israelíes suman 16, identificadas gracias a un documento proporcionado por el gobierno, con fotos e historias. Las víctimas palestinas suman aproximadamente 12.000, incluidas en una lista con edades, nombres en árabe y transliterados. Esta fue proporcionada por el Ministerio de Salud de Gaza y publicada por el Washington Post en orden de edad», explicaron durante el acto. EFE

