El Caricom se alista para desplegar ayuda humanitaria a Cuba

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San Juan, 24 mar (EFE).- La Comunidad del Caribe (Caricom), constituida por 15 naciones de la zona, informó este martes que se prepara para desplegar ayuda humanitaria a Cuba, en medio de la crisis económica y social agravada por el bloqueo petrolero estadounidense.

Productos como leche en polvo, fórmula para bebés, artículos no perecederos como frijoles, arroz, harina de trigo, comida enlatada, suministros médicos, paneles solares, pilas o baterías y tanques de agua serán comprados por los países miembros del Caricom y enviados a Cuba.

El esfuerzo humanitario es coordinado por la Secretaría del Caricom en Georgetown, Guyana.

La cooperación es respaldada, de igual manera, por México, donde existen proveedores hábiles para llevar los suministros al puerto de embarque en Georgetown.

La ayuda, igualmente, se da luego de que el secretario del Caricom, Terrance Drew, se comprometiera a ayudar a Cuba durante la cumbre anual del organismo que se llevó a cabo en febrero pasado en San Cristóbal y Nieves.

En aquel entonces, la cumbre concluyó con acuerdos de alianza económica entre sus miembros, cooperación con Estados Unidos y con la determinación de hallar soluciones para las crisis humanitarias de Cuba y Haití.

Asimismo, Caricom reafirmó su decisión de apoyar a Cuba, ante su agravante crisis humanitaria, incrementada por el asedio de Estados Unidos.

«Esta fue una conferencia de acción», declaró en aquel entonces Drew, en una rueda de prensa que ofreció con detalles de todos los acuerdos logrados en el encuentro que contó con la visita del secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Este martes, el barco insignia del Convoy Nuestra América llegó a La Habana, tras cuatro días de navegación, con la mayor parte de la ayuda humanitaria recolectada por esta iniciativa solidaria con Cuba y crítica con el bloqueo petrolero de EE.UU. EFE

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