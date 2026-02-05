El carnaval de Trinidad y Tobago resiste a las tensiones regionales que inspiran disfraces

4 minutos

Elena Varisca

Puerto España, 5 feb (EFE).- Con hoteles completos y vuelos agotados, el importante carnaval de Trinidad y Tobago se celebrará este mes a lo grande pese a las tensiones regionales que, en vez de afectar como se temía a la organización del evento, han acabado inspirando disfraces.

Ni la crisis en la vecina Venezuela, ni la presencia de buques de guerra estadounidenses en aguas del Caribe, ni el aumento de las tarifas aéreas y la incertidumbre económica han podido con el carnaval, una poderosa vía de expresión y desahogo que se celebra desde hace más de 200 años.

El carnaval de Trinidad y Tobago, considerado el más importante del Caribe, tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero y, hasta el momento, se espera que más de 30 bandas, compuestas por más de 55.000 participantes, suban al escenario en Queen’s Park Savannah, en Puerto España.

El carnaval se extiende a todo el país

La ministra de Cultura y Desarrollo Comunitario, Michelle Benjamin, declaró a EFE que los primeros indicadores apuntan a una fuerte participación y afirmó que el Carnaval 2026 será «más grande y mejor».

«El carnaval no se está reduciendo, se está expandiendo. La cultura ya no se limita a Puerto España. Está presente en todo el país y los beneficios económicos llegan a más comunidades», subrayó.

A pesar de la incertidumbre regional, tras la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro hace un mes, Benjamin señaló que los preparativos siguen según lo previsto y que el Gobierno mantiene su compromiso de apoyar el carnaval.

En la misma línea, el decorador de vestuario Sudesh Ramsaran dijo a EFE que el clima geopolítico de la región no ha disminuido el entusiasmo entre los participantes más comprometidos.

«Lo que sucede a nivel regional no ha afectado a los amantes incondicionales del Carnaval. Este es su momento de celebrar y harán sacrificios para ser parte de él», agregó.

Las grandes bandas lanzan sus disfraces con un año de anticipación para que la gente pueda comprarlos y competir durante el gran desfile que se celebra en el Queen’s Park Savannah, que atrae a miles de espectadores.

El líder de una de las agrupaciones más importantes, ‘The Lost Tribe’, Adrian Raymond, describió la temporada como un «carnaval excepcional», con más de 2.000 participantes registrados solo en su banda.

«Los disfraces ya están listos. Bandas populares como Tribe y Bliss son, de hecho, más grandes este año que el año pasado», afirmó.

Disfraces que reflejan incertidumbre y esperanza

Muchos en Trinidad y Tobago temieron en los últimos meses verse envueltos en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, debido a que el país acogió maniobras militares del Ejército estadounidense y la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, intercambió amenazas con Maduro.

Sin embargo, esta crisis ha sido finalmente una fuente de inspiración para trinitenses como el diseñador y productor del carnaval, Keston Benthum, que reveló a EFE que ha llamado a su disfraz de Rey para 2026 ‘Padre Tiempo, en las alas de la esperanza’.

«Refleja incertidumbre, pero también esperanza: que el Caribe se mantendrá en paz y evitará conflictos», detalló Benthum.

En el sur de Trinidad, el líder de la banda Lionel Jagessar Junior, de Jagessar Costumes, explicó que deliberadamente nombró a su banda ‘En la víspera de la batalla’ para reflejar el clima geopolítico actual.

«Desde afuera, con barcos militares y rumores de conflicto, parece que algo podría suceder. El tema refleja esa incertidumbre, pero también tiene un significado más profundo», afirmó.

El carnaval surgió a finales del siglo XVIII y evolucionó como una expresión de resistencia y libertad entre los africanos anteriormente esclavizados, fusionando la mascarada, la música y la sátira en una tradición nacional.

Para el historiador trinitense Jerome Teelucksingh, este festival, que incluye numerosas competiciones y diversas programaciones culturales, se ha convertido con el tiempo en «un motor económico y un símbolo de identidad en Trinidad y el Caribe». EFE

