El Cartel de los Soles, una organización narcotraficante que EE.UU. vincula con Maduro

3 minutos

Redacción Internacional, 21 ago (EFE).- El Cartel de los Soles, también conocido como Cartel de los Suns, es un grupo de narcotraficantes catalogado como organización terrorista por Estados Unidos, que asegura que está vinculado al Gobierno de Venezuela. Ecuador también respaldó esa calificación.

Su nombre se remonta a principios de siglo, cuando en 2004 el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela Alexis Maneiro y a otros oficiales de estar involucrados en el narcotráfico.

Marcano, quien fue asesinado en septiembre de 2004, iba a efectuar la denuncia contra lo que llamó «Cartel de los Soles», en alusión a las insignias de generales venezolanos.

La afirmación de que este cartel está estrechamente ligado al Gobierno de Venezuela no es nueva. En julio de 2005, el diario The Miami Herald publicó, en palabras de un «diplomático extranjero en Caracas, familiarizado con las operaciones antidroga», que el Cartel de los Soles era como «un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional».

A este cartel se le ha relacionado con diversos narcotraficantes, uno de ellos el narcotraficante y paramilitar colombiano Hermagoras González Polanco, jefe del Cartel de la Guajira.

El 25 de julio de 2025, Estados Unidos lo calificó como organización terrorista, y aseguró que está vinculado al Gobierno venezolano, por prestar ayuda a la banda transnacional Tren de Aragua y al cartel mexicano de Sinaloa.

«El Cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa», indicó la nota del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La decisión de incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas permitirá a Estados Unidos utilizar «todos los recursos a su disposición para impedir que Maduro siga beneficiándose de la destrucción de vidas estadounidenses y desestabilizando el hemisferio», según el Departamento de Estado.

Tanto es así que pocos días después, a principios de agosto, Washington dobló la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro, hasta situarla en 50 millones de dólares.

Por su parte, Venezuela siempre ha sostenido que el Cartel de los Soles es un invento de Estados Unidos.

«El Cartel de los Soles es un invento, no sé cuántos años tienen que ellos inventaron eso y en ese tiempo ha tenido como 300 jefes, cada vez que alguien les molesta ellos lo ponen como jefe del Cartel de los Soles», declaró hace el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa el pasado 7 de agosto.

Tras la decisión de Estados Unidos, Ecuador también declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista el pasado 15 de agosto. EFE

cdu-doc/lnm