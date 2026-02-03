El caso Epstein salpica a un exministro, al presidente y al jefe del Gobierno eslovaco

3 minutos

Praga, 3 feb (EFE).- A la reciente dimisión del exministro de Exteriores de Eslovaquia Miroslav Lajcak por sus contactos con el fallecido traficante de menores Jeffrey Epstein, el caso también ha salpicado al actual presidente, Peter Pellegrini, y al primer ministro del país, Robert Fico, según un medio local.

El portal de investigación Aktuality.sk publica este martes que en los llamados ‘papeles de Epstein’ aparece un correo electrónico de febrero de 2019 en el que se menciona al «primer ministro de Eslovaquia», cargo que entonces ocupaba el socialdemócrata Pellegrini, tras la dimisión apenas un año antes de Robert Fico.

Aktuality.sk indica que en el correo se señala que Epstein iba a llevar a París a mujeres jóvenes en marzo de ese año.

El mensaje, cuyo emisor se desconoce, iba enviado a un asesor de Epstein e incluye a una serie de invitados y una mención al «primer ministro de Eslovaquia», sin nombrar a Pellegrini.

Ese planeado encuentro coincide con la celebración los días 11 y 12 de marzo en la capital francesa de una cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y a la que el mandatario eslovaco asistió.

Sin embargo, la oficina de Pellegrini ha negado cualquier contacto con Epstein, que murió en la cárcel en agosto de 2019, poco después de ser arrestado por abuso sexual a menores.

«El presidente de la República Eslovaca, Peter Pellegrini, nunca se ha comunicado con Jeffrey Epstein, no se ha reunido con él ni ha participado en ninguna de sus reuniones», ha declarado al rotativo digital la portavoz presidencial, Patricia Maciková.

Pellegrini sería el tercer político, tras Lajcak y el primer ministro Fico, que aparece nombrado en esos archivos publicados por el Departamento de Justicia de la Administración estadounidense.

Lajcak fue ministro de Exteriores con Fico en dos ocasiones y ejercía ahora de asesor de seguridad del primer ministro, que volvió al poder en octubre de 2023.

El político ha dimitido de ese cargo y ha admitido los contactos con Epstein, pero negando haber tenido conocimiento o participación en los delitos.

Los documentos revelan una intensa comunicación del diplomático eslovaco con el traficante de menores y agresor sexual, con comentarios machistas y sexistas.

Epstein llegó supuestamente a ofrecer mujeres jóvenes a Lajcak, diciéndole: «Quizás sean demasiado jóvenes».

El depredador sexual también ofreció a Robert Fico, según Aktuality.sk, trabajar con el ideólogo de extrema derecha Steve Bannon, que fue jefe de estrategia de Donald Trump al principio de su primer mandato como presidente de Estados Unidos.

Lajcak también habló con Epstein sobre una posible financiación de Robert Fico. EFE

gm-as/pcc