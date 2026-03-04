El casting de ‘El agente secreto’, un mosaico de Brasil que aspira al Óscar

Alicia García de Francisco

Redacción Internacional, 3 mar (EFE).- Gabriel Domingues habla a EFE con pasión del proceso de casting de ‘El agente secreto’, todo «un mosaico de Brasil» que mezcla intérpretes profesionales y debutantes, en su mayoría de Recife, que componen un variopinto y espectacular conjunto de actores, un trabajo por el que está nominado al Óscar.

«Es casi un estudio de Brasil y los personajes ayudan a crear una idea de Brasil», explica Domingues, que reconoce que cuando anunciaron las nominaciones, estaba trabajando en Estados Unidos y no tenía tiempo ni de asumirlo. «Pero volví a Brasil, era el carnaval y allí sí que me emocioné», recuerda.

Casting es la nueva categoría que se une este año a los premios de la Academia de Hollywood, que se entregan el 15 de marzo, y en los que ‘El agente secreto’ se disputará el Óscar con ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Una batalla tas otra’ y ‘Los pecadores’.

«Me impresionó mucho la nominación», reconoce Domingues. Ya le pareció bastante sorprendente pasar el primer corte y quedar entre los diez finalistas, pero conseguir estar entre los cinco nominados era algo inimaginable.

«No conozco a nadie en la industria de Hollywood, ni en Los Ángeles, y piensas que van a elegir personas que conocen. Para mi sorpresa, nos eligieron, valoraron el mérito artístico de la película. Me impresionó», asegura.

Su nominación se une a la de mejor película, mejor película internacional y mejor actor protagonista, para Wagner Moura, una más que ‘Aun estoy aquí’, de Walter Salles, que el año pasado ganó el premio de mejor filme internacional, y fue candidato además en la categoría general de mejor filme y en la de mejor actriz (Fernanda Torres).

Brasil nunca ha ganado más de un Óscar. «Tenemos buenas oportunidades de conseguir algo que no se logró antes», afirma optimista sobre las posibilidades del filme, que se desarrolla en 1977, en plena dictadura militar en Brasil.

«Yo confío mucho en ‘El agente secreto’ porque tiene algo muy especial. Está nominada frente a grandes películas, de grandes estudios, son grandes producciones», pero se ha metido entre ellas.

‘El agente secreto’ es un thriller político que cuenta cómo Marcelo (Wagner Moura), un profesor de tecnología, viaja a su Recife natal huyendo de un conflicto con un empresario con fuertes contactos con el régimen militar. Su idea es reencontrarse con su hijo y salir del país, pero la corrupción policial y gubernamental se interponen en su camino.

Cree que uno de los elementos que más ha gustado del filme dirigido por Kleber Mendonça Filho en Hollywood y que más ha contribuido a las nominaciones es, además de un guión muy interesante, el hecho de que sus personajes están «llenos de texturas y colores», el escenario ideal para trabajar el casting.

«Toda una constelación de gente, caras y seres humanos que tuve que construir junto a Kleber, que tenía en su cabeza ya algunas personas como Maria Fernanda Candido, Tania Maria o Udo Kier», a los que había que añadir caras nuevas, que buscaron en Recife, la capital de Pernambuco (nordeste de Brasil), que es donde se desarrolla la historia del filme.

Es una zona que está fuera del centro tradicional brasileño, situado entre Río de Janeiro y Sao Paulo. «Kleber tenía ganas de mostrar gente nueva, que no se conoce en Brasil, por eso hay muchos que hacen su primer trabajo en el cine y eso es muy interesante», explica Domingues.

«Abrimos una convocatoria para que la gente se inscribiera y el único criterio era que fueran del nordeste. Se apuntaron más de 2.000 personas interesadas», recuerda el director de casting. Y de ese proceso salieron nombres como los de Joálisson Cunha, el encargado de la gasolinera de la primera escena, o Kaiony Venancio, el asesino a sueldo.

También Robério Diógenes, que interpreta al jede de los policías corruptos, un papel esencial en la trama. Con experiencia como actor, pero poco conocido.

«Kleber quería a alguien original, de unos sesenta años para dar una apariencia específica, de alguien de origen humilde sin educación ni formación. A la vez tenía que ser un personaje asqueroso, repulsivo, casi bolsonarista. Y encontramos a este actor que tiene un manejo muy bueno para trabajar el ridículo», explica Domingues.

El conjunto de los actores secundarios es un brillante grupo que dan un estilo casi documental al filme. Por eso una de las claves del trabajo fue mantener la esencia de los actores, que fueran igual que en las cintas de vídeo que mandaron como prueba, algo que se puede ver claramente en un tráiler especial hecho por la distribuidora Neón. EFE

