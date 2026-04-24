El Cervantes de Pekín presenta guía con 300 % más de obras en español traducidas al chino

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Pekín, 24 abr (EFE).- El Instituto Cervantes de Pekín presentó este viernes su nuevo ‘Catálogo de obras de literatura en español traducidas al chino’, una publicación que recoge tanto a autores españoles como latinoamericanos y que, comparada con su antecesora de 2011, aumenta el número de obras recogidas en un 300 %.

La institución cultural celebró hoy el acto de presentación de la compilación con la participación de la directora del centro en la capital china, Inmaculada González Puy; la autora de la publicación, Lucila Carzoglio; la editora y traductora Wang Tian’ai; el editor Zhao Chao; y el escritor Guillermo Bravo.

El catálogo, en su tercera edición y la más actualizada desde 2011, recopila obras de autores españoles y latinoamericanos publicadas en China hasta finales de 2025.

González Puy señaló en declaraciones a EFE que el número total de títulos traducidos aumentó un 300 % desde la última edición, hace 15 años, hasta la actual. Un dato que, a su juicio, refleja el creciente interés por la literatura en español por parte de los lectores chinos, así como por editoriales y agentes culturales.

La directora del Cervantes en Pekín subrayó que la guía recoge obras de 402 autores españoles, entre los que figuran prácticamente todos los grandes clásicos del Siglo de Oro, cuyas traducciones al chino se vienen realizando desde los años 80.

Asimismo, valoró la presencia de reediciones recientes de autores del ‘boom’ latinoamericano como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, cuya obra ha ido despertando un notable interés en China.

Los escritores argentinos, con especial mención a todas las publicaciones del porteño Jorge Luis Borges, cuentan con unas 146 entradas en el catálogo.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, subraya en el prólogo de la obra la traducción de la literatura de un pueblo como «un puente sólido» y destaca la labor de los traductores, «que eligen la palabra justa y precisa para tender puentes entre sensibilidades de países geográficamente lejanos». EFE

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