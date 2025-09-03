The Swiss voice in the world since 1935

El cesado consejero delegado de Nestlé ascendió a su amante y la indemnizó, según medios

Ginebra, 3 sep (EFE).- El exconsejero delegado de Nestlé Laurent Freixe, cesado el lunes tras descubrirse que ocultaba una relación sentimental con una subordinada, dio a ésta un importante cargo en Nestlé América Latina, cuando dirigía los negocios de la firma en esa región, y más tarde facilitó su salida de la empresa con una indemnización, revelaron este miércoles medios suizos.

De acuerdo con la web de información financiera Inside Paradeplatz y el diario Neue Zürcher Zeitung, que citaron fuentes cercanas al caso, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue promovida de manera inesperada en septiembre de 2023 al puesto de jefa de comunicación de Nestlé en la región latinoamericana.

Freixe, consejero delegado de Nestlé para toda América desde 2014 y exclusivamente de la región latinoamericana entre 2022 y 2024, cuando hubo una reorganización de las divisiones de la empresa, aprovechó ese segundo cargo para que la mujer saliera con una indemnización de la firma tras 20 años en ella.

La relación extramarital de Freixe, que según otro medio suizo, el diario Blick, está casado con la ejecutiva de Publicis Agata Balcerowska, fue denunciada el pasado mayo y en una primera investigación interna el caso fue «archivado», aunque se reabrió en julio tras varias informaciones exclusivas de Inside Paradeplatz.

El empresario francés, que llevaba un año como consejero delegado global, fue cesado con efecto fulminante y sin compensación el lunes por violar el código de conducta de la compañía, que nombró como su sucesor inmediato a Philipp Navratil.

Freixe había llegado hace un año a la dirección de Nestlé después de siete años en el cargo de Mark Schneider, quien según los observadores renunció forzado por resultados por debajo de las expectativas.

Aquel relevo fue interpretado como un regreso del gigante de Vevey a sus «orígenes», ya que Freixe tenía más de 40 años de experiencia dentro de la empresa en contraste con Schneider, quien había sido el primer ejecutivo en casi un siglo nombrado al frente de la compaía sin haber trabajado en ella anteriormente. EFE

