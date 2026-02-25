El clásico Nacional-Peñarol marca la cuarta jornada del Apertura uruguayo

2 minutos

Montevideo, 25 feb (EFE).- El clásico que pondrá cara a cara este fin de semana a Nacional y Peñarol marcará la cuarta jornada del Torneo Apertura uruguayo, certamen que el recién ascendido Central Español lidera con puntaje perfecto.

El domingo, el estadio Gran Parque Central será testigo de un duelo que encontrará a ambos equipos en momentos similares: afrontarán el duelo tras sumar victorias que les permitieron dejar atrás una segunda etapa en la que los dos perdieron puntos.

Nacional será local y afrontará el encuentro con un once en el que una de las principales dudas pasa por la presencia de Nicolás López. El atacante por el momento no fue titular, aunque en esta oportunidad podría jugar desde el comienzo en lugar de Maximiliano Silvera.

Además, Camilo Cándido se prepara para jugar desde el inicio por primera vez después de haberse perdido por una lesión el partido frente a Progreso del pasado fin de semana.

Del otro lado, Peñarol jugará el clásico impulsado por una gran victoria ante Deportivo Maldonado con remontada incluida.

Más allá de esto, el once no está confirmado y algunas de las dudas pasan por la presencia del lateral Diego Laxalt y el atacante Luis Miguel Angulo, reemplazados el pasado fin de semana antes del comienzo del segundo tiempo.

En caso de que ambos pasen al banquillo, sus lugares podrían ser ocupados por Maximiliano Olivera y Leandro Umpiérrez.

También el domingo, Liverpool recibirá a Cerro Largo con la misión de levantar cabeza tras haber sido eliminado de la Copa Libertadores por el colombiano Independiente Medellín.

Un día antes, Central Español recibirá a Montevideo Wanderers para jugar un duelo en el que buscará seguir con su paso perfecto. El equipo de Pablo de Ambrosio ganó los tres partidos que disputó y lidera en Apertura.

También se jugarán el sábado los partidos Albion-Racing y Danubio-Progreso, mientras que el viernes se enfrentarán Cerro y Boston River.

En tanto, el duelo Montevideo City Torque-Defensor Sporting abrirá este jueves una cuarta etapa que promete ponerle condimento al Apertura.

– Programa de partidos:

. Jueves 26: Montevideo City Torque-Defensor Sporting.

. Viernes 27: Cerro-Boston River.

. Sábado 28: Albion-Racing, Danubio-Progreso y Central Español-Montevideo Wanderers.

. Domingo 1: Liverpool-Cerro Largo y Nacional-Peñarol. EFE

scr/cmm