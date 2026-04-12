El colombiano Hernán Torres logra la primera victoria como técnico del Orense en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 11 abr (EFE).- El colombiano Hernán Torres logró este sábado la primera victoria como entrenador del Orense, al imponerse por 2-1 al Libertad, en la disputa de la octava fecha de la liga profesional ecuatoriana.

El centrocampista Sergio Vázquez y el extremo izquierdo Beder Caicedo convirtieron los goles que le permitieron al Orense alejarse de los últimos puestos, ubicándose en el duodécimo lugar, con 8 puntos.

El Libertad descontó a través del defensa Bryan Caicedo, pero no bastó porque su equipo quedó noveno, con 10 unidades.

Torres debutó en el torneo ecuatoriano en la fecha pasada con derrota por 2-0 ante el líder, Independiente del Valle, que tiene 16 puntos.

Por su parte, Mushuc Runa venció por 1-0 al colista del torneo, el Manta, con gol del volante Esteban Dávila, ubicándose en el octavo puesto, con 10 unidades, mientras su rival se quedó con 4 enteros.

El Mushuc Runa jugó con un hombre menos, desde el minuto 31, por la expulsión del centrocampista uruguayo Lucas Lemos.

La octava fecha concluirá este domingo con los partidos Técnico Universitario-Universidad Católica; Deportivo Cuenca-Independiente del Valle; Guayaquil City-Macará y Aucas-Emelec. EFE

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