El colombiano Hernán Torres reemplaza a David González como entrenador de Millonarios

Bogotá, 22 ago (EFE).- El experimentado Hernán Torres fue anunciado este viernes como nuevo entrenador de Millonarios, cargo en el que reemplaza a David González que fue destituido luego de perder 1-2 en casa con el Unión Magdalena y dejar al equipo en el último lugar de la liga colombiana con un punto sumado de 18 posibles.

«Muy contento y muy complacido de volver a una institución tan grande como Millonarios (…) Trabajaremos y no ahorraremos ningún esfuerzo porque las cosas cambien y por conseguir lo que todos queremos y esperamos: triunfos y éxitos», aseguró Torres, de 64 años.

El estratega tendrá así su segunda etapa al frente del club capitalino, que dirigió entre 2012 y 2013.

En el Torneo Finalización de 2012, Torres ganó la liga colombiana y rompió así una sequía de 24 años sin ganar ese campeonato.

El nuevo entrenador del club capitalino ha dirigido también a los equipos colombianos Deportes Tolima, Águilas Doradas, Independiente Medellín, América y Atlético Bucaramanga, así como al Alajuelense costarricense, al Melgar peruano y al Emelec ecuatoriano.

En su palmarés cuenta con los títulos de la Segunda División colombiana, conseguido con el América en 2016; del Torneo Clausura de Perú, obtenido con Melgar en 2018, y de la liga y la superliga de su país en 2021 y 2022, respectivamente, que levantó con el Deportes Tolima.

«Hoy, su camino y el de Millonarios se cruzan de nuevo, con la ilusión intacta y el compromiso de seguir escribiendo capítulos de gloria en nuestra historia», agregó su nuevo equipo en un comunicado. EFE

