El comediante Carlos Álvarez quiere convertirse en el Zelenski de Perú

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David Blanco Bonilla

Lima, 8 abr (EFE).- El comediante Carlos Álvarez ha irrumpido como una de las principales sorpresas en la carrera hacia las elecciones presidenciales del domingo en Perú, donde en los últimos días ha escalado hasta los primeros lugares y busca que sus compatriotas le permitan convertirse en una versión latinoamericana del ucraniano Volodímir Zelenski, quien también llegó a la Presidencia desde la comedia.

Álvarez, de 62 años, es un actor cómico muy popular en Perú tras haber trabajado desde los años 90 en programas de televisión, en los que destacó por sus imitaciones de diversos personajes, fundamentalmente de la política nacional.

En abril de 2025 anunció que pensaba dar el salto a la política activa y en octubre oficializó su participación en las elecciones presidenciales de este año con el partido derechista País para Todos, aunque se encuentra distanciado del líder del partido, Vladimir Meza, por diversas polémicas que le llevaron a plantearse en un par de ocasiones renunciar a la candidatura.

Su fórmula presidencial está conformada por María Chambizea y Diego Guevara, como candidatos a la primera y la segunda vicepresidencia del país, respectivamente, la primera de las cuales ha sido cuestionada por sus rivales políticos en los últimos días por supuestamente ser «radical de izquierda».

El último fin de semana, luego de que las encuestas señalaran que ha escalado hasta la segunda posición en las preferencias electorales, el candidato puso paños fríos a la situación y afirmó que se debe respetar «la voluntad popular».

Talentoso y polémico comediante

Precisamente, en los debates electorales que se desarrollaron durante las dos últimas semanas en Lima, varios de los rivales de Álvarez recordaron los vínculos que este tuvo en los años 90 con el exasesor Vladimiro Montesinos, la mano derecha del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien purga condenas por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de los años, Álvarez ha señalado que nunca fue fujimorista y que ese vínculo, por el que incluso fue procesado por la justicia, se debió a un chantaje y extorsión que ejerció Montesinos sobre él con un video íntimo.

También se le recriminó que se presente como alguien sin vinculación con la política a pesar de su cercanía con diversos personajes de ese entorno y el tratamiento que ha dado a sus imitaciones, caracterizadas por ser tan hilarantes como satíricas, las mismas que llegó a recrear en el debate presidencial al imitar a algunos de sus rivales como César Acuña, lo que fue celebrado por los espectadores.

Además de rechazar esas acusaciones, el candidato aseguró que los peruanos quieren paz y que a pesar de haber recibido «muchos ataques», por no haber «pasado por la universidad», no se ha rendido y seguirá «adelante».

Al estilo Bukele

El último fin de semana agregó que en su país todos deben «trabajar unidos» para enfrentar grandes problemas nacionales, como el embate de la delincuencia y el crimen organizado, que es la principal preocupación de sus compatriotas.

Precisamente, la bandera de su campaña electoral ha sido su propuesta de enfrentar duramente a la criminalidad, con la aplicación de un plan de seguridad similar al del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el restablecimiento de la pena de muerte para delitos graves, como el sicariato (asesinato por encargo) y la violación de menores.

Álvarez asegura que, si es elegido presidente, «el primer día de gobierno» denunciará el Pacto de San José para desvincular a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y aplicar la pena capital, que fue abolida en la Constitución de 1979, aunque se mantuvo en la de 1993 solo para los casos de traición a la patria en caso de guerra externa. EFE

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