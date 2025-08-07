El comercio entre China y EE. UU. cae un 4 % entre junio y julio pese a las negociaciones

2 minutos

Shanghái (China), 7 ago (EFE).- El comercio denominado en yuanes entre China y Estados Unidos cayó casi un 4 % entre junio y julio tras haber aumentado más de un 20 % el mes anterior después del pacto alcanzado en Londres, con ambos países aún pendientes de formalizar la prórroga de una tregua arancelaria que finaliza el próximo martes.

Según cálculos efectuados por EFE en base a las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático, el comercio con Estados Unidos en julio fue un 3,99 % inferior al registrado el mes anterior, cuando había pasado de desplomarse casi un 13 % a aumentar un 20,75 %.

Cabe destacar que, según los datos chinos, es Pekín quien se llevó la peor parte en el séptimo mes del año, pues sus exportaciones a EE. UU. cayeron un 6,39 % intermensual, mientras que las importaciones de bienes procedentes del país norteamericano se elevaron en un 3,91 %.

En junio, las exportaciones chinas a EE. UU. habían repuntado un 21,53 % tras desplomarse un 13,6 % el mes anterior, y el intercambio en sentido contrario había experimentado una tendencia idéntica: de caer un 12,3 % intermensual en mayo a crecer un 7,19 %.

Pese a la mejora con respecto a la fase en la que se sintió de forma más acusada el impacto de la escalada arancelaria, la comparación interanual sigue dibujando una perspectiva poco halagüeña: el comercio entre ambas potencias aún es un 20,3 % inferior al registrado en julio de 2024.

Concretamente, las exportaciones chinas cayeron un 27,03 % interanual en julio, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 18,2 %.

En el acumulado entre enero y julio, los intercambios denominados en yuanes entre China y EE. UU. fueron un 11,1 % inferiores a los del mismo período del año anterior, con más impacto para las exportaciones del país asiático (-11,6 %) que para las importaciones (-9,3 %). EFE

