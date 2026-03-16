El comisario de Energía rechaza que la UE vuelva a importar hidrocarburos a Rusia

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Bruselas, 16 mar (EFE).- El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, se mostró este lunes contrario a que la Unión Europea (UE) vuelva a importar combustibles rusos que indirectamente financian la «guerra brutal» contra Ucrania.

«En la Unión Europea hemos decidido que no queremos importar energía rusa», dijo Jørgensen a su llegada a un Consejo de ministros de Energía.

El comisario recordó que, antes de las últimas navidades, la UE aprobó una ley para prohibir la importación de gas ruso, que además se va a poner en marcha un veto al petróleo ruso y que existen sanciones a las importaciones de crudo de Moscú, pese a que dos países (en referencia a Hungría y Eslovaquia) tienen derogaciones.

«Es extremadamente importante que sigamos en esta linea. En la UE no podemos ayudar indirectamente a financiar la guerra ilegal rusa. Durante mucho tiempo hemos dependido de la energía de Rusia, lo que ha posibilitado a (el presidentre ruso Vladimir) Putin hacernos chantaje y usar la energía como arma contra nosotros», dijo.

Consideró, en ese contexto, que «sería un error que repitiéramos lo que hicimos en el pasado» y reiteró que en el futuro no se va a importar «ni una molécula de gas» de Rusia, después de que el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, sugiriera que la UE busque un acuerdo energético con Moscú.

Por otra parte, el comisario señaló que en la UE «no hay un problema de seguridad de suministro» pero admitió que afectan «los altos precios de la energía», aunque aseguró que el bloque está «en mejor situación que en 2022 porque hay más renovables y hemos diversificado el suministro».

Se refirió a la necesidad de actuar para bajar los precios y dijo que la Comisión está trabajando para remediar el problema a través de medidas que se deben debatir en detalle.

Según Jørgensen, dos cosas que bajarán los precios serán tener mas renovables y «estar más interconectados». EFE

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