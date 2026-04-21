El comisario de Justicia de la UE admite dificultades con EEUU y pide respeto a las leyes

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Madrid, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, admitió este martes dificultades en la relación de la Unión Europea (UE) con Estados Unidos, pero afirmó que se está trabajando para resolverlas y destacó la importancia de ajustarse a la ley.

«Hemos atravesado momentos difíciles en el último año y medio aproximadamente. Estamos trabajando para superarlos. Nuestro diálogo con Estados Unidos continúa a todos los niveles, tanto a nivel estatal como federal», dijo en un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press.

El bloque comunitario, según recalcó, está centrado en cumplir su parte del acuerdo dentro de la declaración conjunta lanzada en el pasado verano sobre comercio e inversión transatlánticos, que define los nuevos parámetros para la relación comercial entre ambas partes.

Entre los compromisos alcanzados entonces con la Administración de Donald Trump se estableció la aplicación generalizada de un límite máximo global del 15 % para los productos de la UE sujetos a aranceles recíprocos.

McGrath, que estuvo recientemente en Estados Unidos, apuntó que en ese viaje aprovechó para recalcar uno de los pilares de la relación comercial, el marco de privacidad de datos entre la UE y EE.UU. que «permite los flujos internacionales de datos».

El comisario europeo subrayó igualmente la importancia de que las plataformas que operan en terreno europeo se ajusten a sus reglas.

«Las empresas europeas, estadounidenses y chinas que operan dentro de la Unión Europea deben respetar nuestras normas, incluidas las normas digitales. Ese fue un mensaje importante que quise trasladar a todos mis interlocutores», añadió.

De igual forma, admitió, las firmas europeas que operen en EE.UU. deben ajustarse a la normativa de ese país.

McGrath apuntó que su desplazamiento al estado de California le sirvió para explicar a las compañías del sector digital con las que se reunió «la verdadera historia de la política de la UE y la verdadera historia del enfoque regulatorio de la Unión Europea, que es un enfoque equilibrado».

«Quieren mantener una relación de trabajo estrecha y cordial y una asociación duradera entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque no olvidemos que el mercado único de la UE, con 450 millones de personas, es un mercado extraordinariamente valioso para que estas empresas operen en él», dijo.

El comisario irlandés sostuvo que estos gigantes tecnológicos buscan tener «certeza, consistencia y predictibilidad», y apuntó que les explicó los esfuerzos desplegados en territorio comunitario para aliviar la carga regulatoria, «sin caer en una desregulación en sí misma». EFE

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