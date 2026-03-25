El concierto del retorno de BTS alcanzó los 18,4 millones de espectadores en Netflix

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Seúl, 25 mar (EFE).- El esperado regreso de la banda surcoreana BTS a los escenarios reunió a más de 18 millones de espectadores globales en Netflix, según cifras oficiales de la plataforma de vídeos, confirmando el impacto internacional del grupo tras su hiato de más de tres años por el servicio militar obligatorio.

El concierto ‘BTS The Comeback Live | Arirang’, celebrado el sábado pasado en la emblemática plaza de Gwanghwamun de Seúl y transmitido en directo por la plataforma, acumuló 18,4 millones de visualizaciones en vivo y en el transcurso de las primeras 24 horas de publicación, según el sitio web de Netflix.

En 2020, BTS alcanzó el récord Guiness de más visualizaciones en un concierto de paga, con ‘Bang Bang Con: The Live’, que fue transmitido en directo de manera global, acumulando 756.000, una cifra muy distante a la del evento del fin de semana.

La transmisión de Netflix se situó además entre los diez contenidos más vistos de la plataforma en 80 países y alcanzó el primer puesto en 24 mercados, desde Asia hasta América, según el comunicado.

El concierto de la banda también encabezó con holgura la lista global de programas de habla no inglesa en Netflix, con 13,1 millones de visualizaciones, para la semana que terminó el 22 de marzo.

El éxito digital contrastó con las cifras de asistencia presencial en la plaza de Gwanghwamun, donde la policía había previsto inicialmente la congregación de hasta 260.000 personas entre el recinto principal y los alrededores habilitados con pantallas gigantes.

Tras el espectáculo, sin embargo, datos de los autoridades rondaban los 45.000 espectadores, mientras Hybe, la agencia del grupo, calculó unos 104.000 asistentes entre el concierto y las zonas cercanas, según un comunicado de la agencia de la banda.

Pese a la disparidad en el conteo presencial, su nuevo álbum Arirang, el primero desde Proof (2022), ha vendido más de cuatro millones de copias, según Hanteo Chart, y su videoclip del sencillo ‘Swim’ ha superado las 60 millones de visualizaciones en YouTube, desde sus respectivos lanzamientos del viernes pasado.

También está por verse la demanda del público por el documental sobre el retorno de la banda, ‘BTS: The Return’, que se estrenará este viernes en Netflix, así como al inicio de su gira mundial, la más grande en la historia del K-pop, que arrancará en abril en Corea del Sur, e incluirá paradas en América Latina y Europa. EFE

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