El conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México preocupa a la SIP

3 minutos

Miami, 13 nov (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este jueves su preocupación por el conflicto entre el Gobierno mexicano y TV Azteca, la segunda mayor televisora de México, tras un fallo de la Suprema Corte sobre los adeudos fiscales millonarios del dueño del canal, Ricardo Salinas Pliego.

La organización, con sede en Miami, consideró en un pronunciamiento que el tratamiento público del caso, que involucra adeudos de unos 33.477 millones de pesos (cerca de 613,2 millones de dólares) de empresas de Salinas Pliego al fisco mexicano, en el caso del fallo, «puede generar un entorno adverso» para los medios.

Esto porque, consideró la agrupación, el conflicto «ha estado marcado por descalificaciones desde espacios oficiales y llamados de distintos actores políticos a revisar concesiones».

«Es fundamental que las diferencias legales entre el Estado y empresas mediáticas se procesen sin interferencias políticas ni discursos que puedan inhibir la labor informativa”, declaró Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

El posicionamiento de la SIP ocurre tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, que este jueves confirmó criterios fiscales en siete juicios de amparo promovidos por Salinas Pliego.

Con ello, la Suprema Corte de México desestimó los últimos recursos de Grupo Elektra y TV Azteca, propiedad de Salinos Pliego, para impugnar créditos fiscales con un monto original de 33.477 millones de pesos.

El caso ha despertado controversia porque Salinas Pliego ha insultado de forma explícita a la presidenta, Claudia Sheinbaum y, antes, a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quienes han exigido que el empresario, uno de los hombres más ricos de México, pague sus adeudos.

Pese al fallo de la SCJN, la deuda de Salinas Pliego con el fisco superaría los 74.000 millones de pesos (unos 4.000 millones de dólares), según funcionarios del Gobierno de Sheinbaum.

Además, Salinas Pliego, quien esta semana se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dejó entrever en octubre que podría entrar al terreno de la política con una posible candidatura presidencial.

La SIP no se pronunció sobre el fondo del conflicto legal, pero avisó que «existe el riesgo de que contiendas legales se interpreten o utilicen de manera que afecten la autonomía editorial o inhiban la cobertura informativa».

“El interés de la SIP es subrayar la importancia de que cualquier disputa que involucre a medios no derive en efectos indeseados sobre su operación informativa”, declaró el presidente de la SIP, Pierre Manigault. EFE

