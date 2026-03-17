El Congreso aprueba reforma constitucional que permite la cadena perpetua en El Salvador

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San Salvador, 17 mar (EFE).- La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional que permite las penas perpetuas de prisión para «homicidas, violadores y terroristas» propuesta por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y que posteriormente debe ser ratificada.

«Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas», dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución aprobada en sesión plenaria por 59 diputados de NI, sus aliados e incluyendo dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano.

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, el Congreso debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución. EFE

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