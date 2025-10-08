El Congreso brasileño aprueba transferir la capital del país a Belém durante la COP30

São Paulo, 7 oct (EFE).- El Senado de Brasil autorizó este martes que Belém sea la capital del país durante la celebración en esa ciudad de la próxima cumbre climática de la ONU (COP30), que se realizará entre el 11 y el 21 de noviembre.

La medida, que ya pasó por la Cámara de Diputados y que ahora debe ser sancionada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, permite que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial desempeñen sus labores en la ciudad amazónica, en lugar de en Brasilia, durante ese periodo.

La transferencia temporal de capitalidad, de carácter principalmente simbólico, ya se hizo durante la cúpula climática Río-92, cuando Río de Janeiro pasó a ser brevemente la capital.

Esta medida pretende reforzar la apuesta de Lula por Belém, una ciudad de 1,3 millones de personas ubicada en plena Amazonía que él mismo propuso como sede de la COP30.

Desde entonces, no han dejado de crecer las dudas en torno a la capacidad de esta ciudad para acoger a los aproximadamente 50.000 visitantes que se esperan.

Los altos precios de los alojamientos, alimentados por la especulación ante la llegada de los participantes, ya han llevado a varios países, principalmente africanos, a advertir que quizás no puedan asistir a la cumbre climática.

Con todo, Lula ha insistido en mantener la COP30 en Belém, la primera vez en la historia que el evento ocurrirá en una región selvática.EFE

