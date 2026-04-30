El Congreso de Brasil inicia el debate sobre posible reducción de la condena a Bolsonaro

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São Paulo, 30 abr (EFE).- El Congreso Nacional de Brasil inició este jueves un debate previo a una votación que puede llevar a una reducción de la condena de cárcel por golpismo impuesta al expresidente Jair Bolsonaro.

La sesión conjunta de la Cámara de los Diputados y del Senado pretende analizar la decisión del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de vetar un proyecto de ley que propone la reducción de penas a los condenados por golpe de Estado.

El pasado septiembre, Bolsonaro, que lideró el país entre 2019 y 2022, fue condenado a 27 años de prisión por liderar una trama que, según la sentencia del Tribunal Supremo, fue orquestada para permanecer en el poder tras su derrota electoral en 2022.

Si prospera el proyecto de ley de reducción de penas, Bolsonaro y otros condenados por liderar la intentona golpista podrían salir del régimen cerrado en alrededor de dos años.

El debate comenzó con la intervención del senador Sergio Moro, que calificó como «cruel» el veto de Lula, por entender que es injusta la condena de cerca de 1.400 personas por participar en los ataques violentos contra las sedes de la Presidencia, del Congreso Nacional y del Tribunal Supremo perpetrados el 8 de enero de 2023.

Tras su condena, Bolsonaro cumplió unos 120 días de reclusión, pero desde el pasado 27 de marzo el juez le autorizó a pasar al régimen de prisión domiciliaria de forma temporal mientras se trata de sus problemas de salud. EFE

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