El Congreso de Guatemala elige a magistrados que organizarán las elecciones de 2027

El Congreso de Guatemala eligió este martes a los nuevos magistrados electorales que tendrán a su cargo la organización de las elecciones generales de 2027, tras un proceso que había sido cuestionado por la embajada de Estados Unidos en el país.

La elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) es parte de una renovación de varias instituciones clave en el país que se inició en enero, incluidas la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial, y la jefatura de la Fiscalía.

El presidente socialdemócrata, Bernardo Arévalo, sostiene que los procesos constituyen una oportunidad para desarticular la corrupción en el sistema de justicia, aunque la semana pasada perdió una batalla en sus intenciones tras la reelección por el Congreso de un magistrado de la máxima corte acusado de favorecer a delincuentes.

En una votación nocturna este martes, el parlamento, de mayoría opositora, nombró a los cinco magistrados titulares e igual número de suplentes del TSE para el periodo 2026-2032, quienes organizarán los comicios del próximo año en los que se votará por el sucesor de Arévalo.

«Hoy el Congreso de la República da una muestra de (que) cuando hay voluntad política podemos alcanzar acuerdos», dijo ante el plenario el diputado oficialista José Carlos Sanabria, al señalar que lograron «consensos amplios» con la oposición.

En febrero pasado, el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala, John Barrett, criticó la nómina de 20 aspirantes para el TSE que elaboró una comisión encabezada por autoridades universitarias al considerar que «abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes».

Barrett, que en ese momento no se refirió a algún candidato en particular, no se ha pronunciado por la elección final en el Congreso.

En las elecciones generales, previstas para mediados de 2027 y que contemplan una segunda vuelta presidencial, los guatemaltecos también elegirán a 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes para el Parlamento Centroamericano.

