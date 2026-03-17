El consejero delegado de Apple, Tim Cook, descarta que vaya a retirarse este año

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Nueva York, 17 mar (EFE).- El consejero delegado de Apple, Tim Cook, descartó este martes que vaya a retirarse, al destacar en una entrevista con el programa ‘Good Morning America’ que su compromiso con la compañía sigue «intacto».

«No, no dije eso. No he dicho eso. Amo profundamente lo que hago. Hace 28 años entré en Apple y he disfrutado cada día desde entonces», afirmó Cook, al responder a preguntas sobre la salida de varios altos ejecutivos el año pasado y sobre el futuro de la compañía en la era de la inteligencia artificial (IA).

«No puedo imaginarme la vida sin Apple», agregó el directivo de 65 años.

Sus declaraciones llegan en un momento de cambios en la cúpula de la empresa de la manzana mordida, tras la marcha en diciembre de su jefe de inteligencia artificial, John Giannandrea, y de otros directivos clave, como la responsable jurídica Kate Adams y la encargada de asuntos medioambientales, políticos y sociales, Lisa Jackson.

La salida de Giannandrea, reemplazado por Amar Subramanya, un investigador de IA que trabajó recientemente en Microsoft y previamente en DeepMind de Google, se produjo en medio de críticas a Apple Intelligence, el proyecto diseñado para situar a la compañía al nivel de líderes en IA como OpenAI y Google.

Apple Intelligence no ha recibido buenas críticas ni de usuarios ni de especialistas, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para la empresa.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto, una versión significativamente mejorada del asistente Siri, fue retrasada hasta 2026, lo que evidencia los desafíos de desarrollo que ha afrontado la compañía en este ámbito.

En la entrevista, Cook defendió la estrategia de Apple y aseguró que la IA «puede ser muy positiva» pero que «está en manos del usuario y en manos del inventor».

También se mostró cauteloso respecto a los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, por los que Apple ha pagado 3.300 millones de dólares, indicando que la empresa está «monitoreando la situación» antes de decidir posibles acciones legales.

Apple, que cumplirá 50 años el 1 de abril, prepara el lanzamiento de su primer iPhone plegable, según medios especializados. EFE

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