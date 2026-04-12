El conservador proeuropeo Magyar destrona en Hungría a Orbán, que reconoce «dolorosa» derrota

afp_tickers

4 minutos

El conservador proeuropeo Péter Magyar ganó el domingo las elecciones legislativas en Hungría, con una supermayoría en el Parlamento que le deja las manos libres para desmantelar el sistema instaurado por el nacionalista Viktor Orbán, quien reconoció su derrota tras 16 años en el poder.

«Hemos liberado a Hungría», proclamó Magyar al final de la noche, encaramado en una tarima instalada a orillas del Danubio.

Decenas de miles de eufóricos seguidores del partido Tisza celebraron los resultados frente a la sede electoral de la agrupación en Budapest, ondeando banderas húngaras y bailando, mientras se oían bocinazos por la capital.

«Juntos derrotamos el régimen de Orbán», expresó Magyar frente a sus seguidores. «Hemos liberado a Hungría, hemos recuperado nuestra patria».

Según un recuento oficial con 98,15% de las mesas electorales, Tisza obtuvo 138 de los 199 escaños con el 53,56% de los votos, frente a 55 escaños y el 37,86% de los votos para el partido Fidesz de Orbán.

Hubo una participación récord del 79,50%, que se atribuye sobre todo a una mayor movilización en las ciudades medianas y entre los jóvenes, según analistas.

Poco antes, Orbán admitió su derrota, asumió unos resultados «dolorosos, pero inequívocos», y felicitó «al partido ganador».

– «Derrota para el autoritarismo» –

La debacle de Viktor Orbán, que había convertido su país de 9,5 millones de habitantes en un modelo de democracia iliberal, asesta también un golpe a los movimientos nacionalistas y de extrema derecha de todo el mundo.

Es el caso en particular del campo MAGA del presidente estadounidense Donald Trump, quien envió al vicepresidente JD Vance para apoyar a Orbán en la recta final de campaña y criticar la injerencia de los «burócratas de Bruselas».

«Es una derrota estruendosa para el autoritarismo, cuyo eco va mucho más allá de las fronteras de Hungría», apuntó el centro de reflexión estadounidense Center for American Progress.

«Es también un golpe importante para quienes veían en el modelo corrupto de Viktor Orbán un ejemplo a seguir, incluido Donald Trump», agregó.

«En un contexto de tensiones crecientes, se ha vuelto más difícil presentar a Trump como un garante de estabilidad, ya que algunos lo perciben como un factor de incertidumbre en la escena internacional», subraya Bulcsú Hunyadi, analista de Political Capital.

Varios dirigentes europeos felicitaron a Magyar, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, o el primer ministro polaco Donald Tusk, quien añadió en húngaro: «Rusos, vuelvan a casa», en referencia a la cercanía de Orbán con Vladimir Putin.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró que «Hungría ha elegido Europa».

Si Bruselas evitó pronunciarse abiertamente antes de la votación, «la mayoría de los Estados miembros estarán más bien contentos de librarse de Orbán», afirmó recientemente un diplomático europeo.

Según él «la paciencia ha llegado a su límite» frente a un dirigente nacionalista que recurría regularmente a su derecho de veto para bloquear las políticas europeas, incluido a finales de marzo un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.

Exaliado del partido de Orbán antes de volverse su principal opositor, Magyar logró en dos años construir un movimiento de oposición capaz de derrotar a Orbán, a pesar del sistema electoral forjado a su favor desde su regreso al poder en 2010 y del control ejercido por sus allegados sobre más del 80% de los medios.

«Estoy aquí para ganar», declaró Orbán por la mañana tras votar en Budapest, destacando sus amistades por todo el mundo, «desde Estados Unidos hasta China, pasando por Rusia y el mundo turco».

Magyar se ha comprometido a mejorar los servicios públicos, en particular en la salud y la educación.

Y en la región, ha prometido ser un miembro leal de la UE, aunque, al igual que Orbán, se opone al envío de armas a Ucrania.

«Me siento fantásticamente bien. Por fin nos hemos librado de este sistema, y ya era hora», expresó Zoltán Sziromi, un estudiante de 20 años que celebraba la victoria en medio de la multitud de simpatizantes de Magyar.

ros-oaa/cpy/pb/an/ahg/cjc/lb/mvl/mas