El control informativo y la represión transnacional se recrudecen en China, según Amnistía

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Pekín, 21 abr (EFE).- Amnistía Internacional (AI) alerta en su informe anual de que las autoridades chinas han «intensificado» el control de la información y el discurso público, y denuncia un aumento de la «represión transnacional» contra defensores de los derechos humanos, activistas y miembros de las diásporas uigur y tibetana.

En 2025, China siguió recurriendo a disposiciones de seguridad nacional «muy imprecisas» para procesar a activistas y profesionales del derecho, según la organización, que denuncia también el uso habitual de la «vigilancia domiciliaria en un lugar designado», una forma de detención secreta que AI califica de «desaparición forzada».

El informe cita el caso de la periodista Zhang Zhan, condenada a una nueva pena de prisión, así como el del artista Gao Zhen, detenido por «difamar a los héroes y mártires de China».

También menciona al abogado Xie Yang, sometido a un juicio a puerta cerrada por «incitar a la subversión del poder del Estado», y al letrado Lu Siwei, condenado por «cruzar ilegalmente las fronteras nacionales».

AI alerta además de un aumento de la llamada «represión transnacional», con incidentes de vigilancia, acoso e influencias sobre otros Estados para que devolvieran personas a China, lo que, según la organización, afectó especialmente a «defensores de los derechos humanos, activistas, artistas y miembros de las diásporas uigur y tibetana».

Control étnico y religioso

En las regiones de Xinjiang y el Tíbet, AI denuncia que persistió un «estricto control político y cultural».

La organización recoge la preocupación expresada por expertos de la ONU por la desaparición forzada de la intelectual uigur Rahile Dawut, y señala un refuerzo de la educación ideológica para «fomentar un fuerte sentimiento de comunidad nacional china».

En el Tíbet, el informe sostiene que las autoridades siguieron ampliando la llamada «enseñanza bilingüe», que, según AI, privilegia en la práctica el mandarín en detrimento del tibetano, y enmarca esa política en campañas oficiales orientadas a «reforzar la unidad nacional».

Respecto a la libertad religiosa, AI destaca una operación nacional contra la Iglesia de Sión, en la que fueron detenidas cerca de 30 personas, y critica la injerencia estatal en la sucesión del dalái lama, un proceso que debe llevarse a cabo «bajo la autoridad del Partido Comunista Chino», denuncia la institución.

AI advierte asimismo de una ofensiva contra el activismo feminista y la expresión del colectivo LGTBI en espacios digitales: según el informe, en 2025 la red social Weibo eliminó de forma permanente varias cuentas de activistas por «incitar al antagonismo entre géneros».

Erosión de derechos en Hong Kong y pena de muerte

Amnistía sostiene, además, que en Hong Kong continuó el deterioro de las libertades bajo la legislación de seguridad nacional.

La organización menciona la situación del fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, y critica la creciente presencia de contenidos de seguridad nacional en la educación, así como nuevas restricciones de acceso o tránsito en torno a edificios oficiales vinculados a ese ámbito.

En cuanto a la pena capital, AI denuncia que China siguió imponiendo condenas a muerte y llevando a cabo ejecuciones por «gran diversidad de delitos», aunque las cifras sobre su uso permanecen clasificadas como «secreto de Estado».

EFE

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