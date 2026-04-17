El crudo brent se desploma más de un 9 % hasta los 90 dólares tras la reapertura de Ormuz

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Londres, 17 abr (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en junio se desplomó este viernes más de un 9 % hasta situarse ligeramente por encima de los 90 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó hoy en 90,38 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó un descenso de un 9,07 % -o 9,01 dólares- con respecto al día anterior, cuando cerró en 99,39 dólares. EFE

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