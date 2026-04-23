El cuartel donde cayó la dictadura en Portugal abre gratuitamente para visitantes

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Lisboa, 23 abr (EFE).- El Quartel do Carmo en Lisboa, donde se consumó la caída de la dictadura salazarista en Portugal el 25 de abril de 1974 y ahora reconvertido en museo, abre sus puertas al público de forma gratuita de cara a la efemérides, atrayendo tanto a portugueses que buscan recordar su propia historia como a visitantes extranjeros.

En este complejo, que parcialmente sigue sirviendo como oficina de la Guardia Nacional Republicana (GNR), fue donde Marcelo Caetano, sucesor del dictador António de Oliveira Salazar, pasó sus últimas horas antes de entregar el poder a los militares del Movimiento de las Fuerzas Armadas que con un golpe de Estado ponían fin a una dictadura que comenzó en 1926.

El edificio se encuentra en el Largo de Carmo, una plaza donde hace 52 años se amontonaron multitudes exigiendo la caída de la dictadura, y es, hoy en día, un punto muy frecuentado por los grupos de turistas que visitan Lisboa, acompañados de guías turísticos.

Michel y Stelle, un matrimonio francés de 50 años, visitan por primera vez la capital portuguesa y desconocían la Revolución de los Claveles, de hecho, dijeron a EFE que la localización del complejo, en pleno centro turístico de la ciudad, y la gratuidad les «causó curiosidad».

En cambio, Maria Adalinsky, una británica de 25 años, sí conocía parte de la historia de la revolución y, por ello, le parecía «interesante» acercarse hasta el lugar.

También es el caso de Tiago André, un portugués de 24 años que visitaba el museo por segunda vez, y cuyo pasado familiar ligado a lo militar le concienció de la importancia de la revolución.

«Tenemos que recordar el mal hecho en el pasado y también los buenos actos, en lugar de olvidarlos. Si no, repetimos el error y el daño puede ser mayor», comentó.

En el museo se encuentra, entre otros, el sillón donde Marcelo Caetano pasó sentado sus últimas horas en el poder y una maqueta del vehículo que le transportó a la localidad de Pontinha tras su rendición.

«El año pasado, en este mismo periodo con la apertura del cuartel, tuvimos 20.000 visitantes», afirmó a EFE el coronel Silva Vieira, jefe de la División de Historia y Cultura de la GNR, quien añadió que «es fundamental que se abra el cuartel para permitir que los ciudadanos se aproximen a compartir la historia» del país.

El coronel estimó que para este 25 de abril habrá miles de visitantes, ya que el año pasado alcanzaron los 7.000.

La iniciativa, que se prolongará hasta el 9 de mayo y también se enmarca en el 115º aniversario de la GNR, incluye exposiciones temporales y eventos de música.

Además se pondrán a disposición de los visitantes otros lugares habitualmente cerrados al público como el Salón Noble, que continúa siendo operativo como puesto de mando, y un mirador con una vista panorámica de la plaza de Rossio, el castillo de Sâo Jorge y el río Tajo.

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