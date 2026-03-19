El cuento ‘Dos palabras’ de la chilena Isabel Allende será adaptado a cortometraje animado

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Santiago de Chile, 19 mar (EFE).- El célebre cuento ‘Dos palabras’ de la escritora chilena Isabel Allende (1942) será adaptado a cortometraje animado por los productores Pilar Flynn y Rafael Agustín, según publicó este jueves el semanario estadounidense Variety.

Este proyecto, que se suma a una serie de adaptaciones audiovisuales de la galardonada escritora -‘La casa de los espíritus’, ‘Inés de Alma Mía’ y ‘De amor y de sombras’-, contempla la reinterpretación visual de uno de sus relatos más emblemáticos, originalmente incluido en el libro ‘Cuentos de Eva Luna’ (1989).

«Estoy encantada de ver pronto uno de mis cuentos más antiguos adaptado por un equipo increíble. Es una historia sobre el poder de las palabras, y no puedo esperar a verla cobrar vida», dijo Isabel Allende a Variety.

La obra, que será llevada a la pantalla por la productora canadiense ICON Creative Studio, destaca por su impronta de realismo mágico y, como ocurre de forma transversal en el trabajo de Allende, por la fuerza de sus protagonistas femeninas, la memoria, la identidad y la experiencia latinoamericana.

‘Dos palabras’ cuenta la historia de Belisa Crepusculario, una mujer que sobrevive a la pobreza vendiendo cartas y discursos en un contexto marcado por la violencia política y al persecución, donde luego de conocer a un militar que aspira al poder desarrolla una relación marcada por la influencia simbólica de las palabras, eje central del relato.

La iniciativa, detalló el medio estadounidense, buscará capturar la esencia del texto original mediante una propuesta audiovisual innovadora, con la participación activa de Allende en el proceso creativo para priorizar la fidelidad a la narración y a la temática de la obra.

«Siendo originaria de Chile y Ecuador, y con más de dos décadas de experiencia en la industria de la animación, dirigir y escribir esta película es un sueño hecho realidad. Estoy emocionada por la oportunidad de entrelazar mi herencia y mi expresión artística para dar vida al vívido realismo mágico de Isabel», dijo Flynn.

Con esta nueva apuesta, la obra de Allende, laureada con múltiples reconocimientos internacionales y el Premio Nacional de Literatura 2010 en Chile, sigue expandiéndose más allá del libro, acercando su trabajo a nuevas generaciones.

Sin ir más lejos, para abril de este año se espera el estreno de la nueva adaptación de la aclamada novela ‘La casa de los espíritus’ (1982), el primer libro de la escritora donde que narra la épica historia de una familia orgullosa y apasionada, amores secretos y una revolución sangrienta. EFE

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