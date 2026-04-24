El déficit en cuenta corriente de Brasil baja hasta el 2,71 % del PIB en marzo

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São Paulo, 24 abr (EFE).- El déficit de Brasil en sus transacciones con el exterior bajó hasta el equivalente al 2,71 % de su producto interior bruto (PIB) en los últimos doce meses hasta marzo, lo que representa una mejora de medio punto porcentual respecto al mismo mes de 2025, informó este viernes el Banco Central.

El déficit interanual en cuenta corriente de la mayor economía de América Latina mostró una sólida mejoría respecto al año pasado, cuando resultó en 3,21 % del PIB, aunque este nuevo dato de marzo interrumpió la tendencia a la baja de los meses previos al situarse ligeramente por encima del 2,61 % registrado en febrero.

De acuerdo con el emisor, el saldo negativo en la diferencia entre los recursos que Brasil envió al exterior y los que recibió de otros países por comercio, servicios, rentas y transferencias sumó 64.300 millones de dólares (unos 54.900 millones de euros) entre abril del 2025 y marzo de este año.

A pesar de la mejora anual, el resultado mensual de marzo de 2026 fue de 6.000 millones de dólares, una cifra que más que duplica los 2.900 millones de dólares del mismo mes de 2025.

Este deterioro mensual se explica principalmente por la caída del superávit comercial, que pasó de 7.200 a 5.600 millones de dólares, debido a que las importaciones (19,9 %) crecieron al doble del ritmo que las exportaciones (9,5 %).

Los gastos por viajes internacionales crecieron un 27,8 %, hasta los 2.000 millones de dólares, mientras que los ingresos por turistas extranjeros se mantuvieron estancados en 900 millones de dólares.

Por otro lado, la inversión extranjera directa acumulada en Brasil en los doce meses hasta marzo totalizó 75.700 millones de dólares.

Si bien el monto nominal es superior a los 74.100 millones de marzo de 2025, el peso de esta inversión respecto al tamaño de la economía cayó del 3,45 % al 3,18 % del PIB en el último año.

Las cuentas externas de la mayor economía de América Latina continúan con un saldo negativo en momentos en los que el país se enfrenta a una desaceleración de su crecimiento económico y a pocos meses de la elección presidencial de octubre, que enfrenta al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, con el diputado Flávio Bolsonaro, entre otros candidatos.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección del Banco Central es que ese crecimiento se siga desacelerando y llegue al 1,6 % en 2026, mientras que las previsiones del Gobierno (1,8 %) y del Fondo Monetario Internacional (1,9 %) son ligeramente más optimistas. EFE

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