El déficit fiscal de Brasil se mantiene estable en febrero en un 8,48 % del PIB

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São Paulo, 31 mar (EFE).- Brasil registró un déficit nominal equivalente al 8,48 % del producto interior bruto (PIB) en los últimos doce meses hasta febrero, el mismo nivel que el mes anterior, informó este martes el Banco Central.

El saldo negativo en los últimos doce meses de todas las cuentas públicas, incluyendo las del Gobierno central y las de las administraciones regionales y municipales, fue de 1,089 billones de reales (207.000 millones de dólares o 180.000 millones de euros).

El resultado primario -que excluye el pago de intereses y es considerado la principal referencia en Brasil- registró un déficit de 52.800 millones de reales (unos 10.000 millones de dólares) en los últimos doce meses, equivalente al 0,41 % del PIB, 0,02 puntos porcentuales menos que hasta enero.

En cuanto a la deuda pública bruta -que incluye a los gobiernos central, regional y municipales, esta subió hasta el 79,2 % del PIB en febrero, un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a enero.

La economía brasileña creció un 2,3 % en 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2024 y la última proyección del Banco Central es que ese crecimiento se siga desacelerando y llegue al 1,6 % en 2026. EFE

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