El DAX 40 baja un 1,14 % ante las negociaciones entre EE.UU e Irán

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Berlín, 9 abr (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, bajó este jueves un 1,14 %, hasta los 23.806,99 puntos, antes de que representantes de Estados Unidos e Irán comiencen este fin de semana sus reuniones en Islamabad para encontrar una salida al conflicto de Oriente Medio.

Después de que el miércoles el parqué de Fráncfort experimentara una subida del 5,06 %, el DAX 40 bajó este miércoles un 1,14 %, hasta los 23.806,99 puntos, lejos de la barrera de los 24.000 puntos que superó ligeramente la víspera.

El MDAX, índice de las medianas empresas, se dejó un 0,80 %, hasta los 30.052,36 puntos, mientras que el tecnológico TecDAX acusó una caída aún mayor, de un 2,19 %, hasta los 3.516,92 puntos.

La jornada en la Bolsa de Fráncfort fue de caídas generalizadas tras las subidas del miércoles, día en que EE.UU. e Irán anunciaron un alto el fuego de dos semanas para negociar un plan de paz presentado por Teherán.

El fin de semana representantes de Estados Unidos e Irán tienen previsto comenzar sus negociaciones en Islamabad.

Las empresas ganadoras de día fueron la química Brenntag, que vio sus títulos revalorizarse un 2,85 %, hasta los 59,18 euros, la también química BASF, que ganó un 2,62 % hasta los 53,58 euros, y la firma de comercio electrónico Zalando, cuyas acciones subieron un 1,92 % hasta los 22,28 euros.

En el lado de las firmas perdedoras del día quedaron la informática SAP, que se dejó un 6,81 % hasta los 139,50 euros por acción, la firma aeronáutica Grupo Airbus, que perdió un 2,60 % hasta los 170,86 euros por título, y la compañía de venta en línea Scout24, cuyas participaciones cayeron un 2,24 % hasta los 65,55 euros. EFE

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