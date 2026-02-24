El DAX 40 cierra en tablas (-0,02 %) después de que algunas empresas publicaran resultados

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 24 feb (EFE).- El DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort cerró hoy en tablas, después de que algunas empresas bajaran con fuerza en bolsa tras publicar buenos resultados pero pronósticos decepcionantes.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una bajada del 0,02 % en 24.986,25 puntos.

Además, se mantiene la incertidumbre respecto al comercio global y al conflicto con Irán por lo que los inversores optan por la cautela y rehúsan comprar acciones .

Hoy ha entrado en vigor en EEUU un arancel global temporal del 10 % a las importaciones de todos los países, excepto lo acordado con México y Canadá.

El Parlamento Europeo paraliza la ratificación del acuerdo comercial con EEUU hasta que Washington aclare si mantendrá su parte del pacto.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care perdió un 7,5 %, hasta 38,28 euros, pese a presentar buenos resultados, porque sus perspectivas decepcionaron a los analistas ya que no observa que se producirá este año un cambio de tendencia en EEUU, que es un mercado muy importante para la compañía.

Su matriz Fresenius, empresa de tecnología sanitaria, bajó un 2,6 %, hasta 50,36 euros.

El fabricante de motores para aviones MTU cayó un 6,6 %, hasta 371,10 euros, debido a que sus pronósticos de flujo de caja libre de 500 millones de euros decepcionaron.

La empresa de renovables RWE subió un 1,9 %, hasta 52,68 euros, porque es un título defensivo, y el fabricante de neumáticos Continental ganó un 3,5 %, hasta 74,72 euros. EFE

aia/fpa