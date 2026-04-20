El DAX 40 pierde un 1,15 % por la subida del precio petróleo

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Berlín, 20 abr (EFE).- El principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el DAX 40, abrió la semana con una pérdida de más de un punto ante la subida de los precios del petróleo y la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre EE. UU. e Irán y el estrecho de Ormuz.

El DAX 40 cedió al final de la jornada un 1,15 % hasta los 24.417,80 puntos, tras haber alcanzado en el día anterior los 24.702,24 puntos.

El MDAX, el selectivo de las empresas medianas, bajó un 1,40 %, hasta los 31.505,32 puntos y el tecnológico TecDAX,un 1,44 % hasta los 3.711,36.

El pasado viernes, Irán anunció que el estrecho de Ormuz se mantendrá «totalmente abierto» hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos, el próximo miércoles, lo que propició subidas de las bolsas, pero a lo largo del fin de semana volvieron a recrudecerse las tensiones y se reimpuso el bloqueo.

En este contexto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 5,74 %, hasta los 88,66 dólares el barril, y el petróleo brent un 5,5 %, hasta los 95,35 dólares.

Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre si acabarán por celebrarse o no las conversaciones programadas para el martes entre Washington y Teherán en Islamabad.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había enfriado hoy las expectativas al condicionar la participación de Teherán a que Washington levante previamente el bloqueo naval impuesto contra sus puertos.

La energética RWE subió hoy un 2,47 % hasta los 57,28 euros; el banco Commerzbank un 1,22 % hasta los 36,50 euros y la empresa que gestiona la bolsa de Fráncfort, Deutsche Börse, un 1,07 % hasta los 263,90 euros.

Por el contrario, el fabricante de componentes aeronáuticos MTU Aero Engines cedió un 4,33 % hasta 331,10 euros.

La informática SAP perdió un 3,35 % hasta 151,00 euros y el gigante automovilístico Volkswagen un 2,68 % hasta 90,22 euros. EFE

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