El DAX 40 se mantiene sin cambios a la espera de que se concreten negociaciones con Irán

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Berlín, 15 abr (EFE).- El índice selectivo DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort se mantuvo este miércoles sin grandes cambios, en un día en el que el petróleo brent volvió a subir y a la expectativa de que se concrete la nueva ronda de conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán, cuyo anuncio había propiciado la víspera una recuperación del 1,27 %.

El DAX 40 cerró la jornada de hoy con una subida del 0,09 %, hasta los 24.066,70 puntos, mientras que el MDAX de las medianas empresas ganó un 1,15 % hasta los 30.887,08.

El índice de las tecnológicas TecDAX subió un 1,53 % hasta los 3.602,66 puntos.

Irán afirmó este miércoles que los intercambios de mensajes con Estados Unidos a través de Pakistán, que ejerce de país mediador, han continuado tras el fracaso de la ronda de negociaciones del sábado pasado y que una delegación pakistaní podría visitar Teherán hoy mismo en el marco de los esfuerzos para acordar nuevas conversaciones.

El propio presidente estadonidense, Donald Trump, aseguró el martes que la guerra está «cerca de terminar» y no consideró necesario alargar el alto el fuego temporal, que expira dentro de seis días, al apuntar que el diálogo con Teherán podría reanudarse a finales de esta semana.

Por otro lado, según el diario estadounidense The Wall Street Journal, Francia y el Reino Unido preparan un plan para contribuir al desbloqueo del estrecho de Ormuz una vez que la guerra contra Irán haya terminado y sin involucrar a EE.UU., un proyecto puramente defensivo al que probablemente se uniría Alemania.

La química Brenntag ganó este miércoles un 2,33 % hasta los 57,96 euros, mientras que la armamentística Rheinmetall subió un 2,19 % hasta 1.519,20 euros y la informática SAP un 2,16 % hasta 146,56 euros.

En el extremo opuesto, Fresenius Medical Care bajó un 2,42 % hasta 38,69 euros y Fresenius SE un 1,83 % hasta 44,03 euros, mientras que la química BASF se dejó un 1,56 % hasta 52,89 euros. EFE

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