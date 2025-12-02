El DAX 40 sube 0,51 % impulsado por las fuertes ganancias de Bayer

Fráncfort (Alemania), 2 dic (EFE).- El DAX 40 subió hoy un 0,51 %, impulsado por las fuertes ganancias del grupo químico y farmacéutico Bayer, después de que el Gobierno estadounidense le apoyara en las disputas legales en ese país por el glifosato que contiene un conocido herbicida de Monsanto.

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,51 % en 23.710,86 puntos.

La situación se ha tranquilizado en los mercados tras el susto el lunes después de que el Banco de Japón (BoJ) dejara entrever una subida de los tipos de interés en diciembre, que disparó la rentabilidad de los bonos soberanos.

Bayer se disparó un 12,1 %, hasta 34,15 euros, después que el abogado del Gobierno de EE.UU. ante el Tribunal Supremo apoyara la solicitud de Bayer de que la máxima corte estadounidense revise un caso clave en las disputas legales por los posibles efectos cancerígenos del glifosato del herbicida Roundup de Monsanto.

Algunos analistas consideran que esto es un paso significativo para resolver los casos legales en EE.UU. por el glifosato.

La empresa de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 3,1 %, hasta 116,05 euros, después de que Goldman Sachs subiera su cotización objetivo hasta 139 euros y recomendara la compra de sus acciones.

El fabricante de armamento Rheinmetall ganó un 2,9 %, hasta 1.490 euros, y Deutsche Bank avanzó un 2,1 %, hasta 31,13 euros.

El fabricante de sabores y aromas Symrise perdió un 2,5 %, hasta 69,48 euros, y la empresa distribuidora de químicos Brenntag cedió un 1,8 %, hasta 49 euros.

El productor de camiones Daimler Truck cayó un 1,8 %, hasta 35,35 euros, pero Volkswagen ganó un 1,7 %, hasta 101,20 euros. EFE

