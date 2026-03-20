El DAX de Fráncfort cae un 2,0 por ciento y cierra en 22.380 puntos

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Berlín, 20 mar (EFE).- El indice DAX de la bolsa de Fráncfort cayó este viernes un 2,0 por ciento y cerró en 22.380 puntos después de una semana en la que la tendencia ha sido a la baja en medio de las preocupaciones por la guerra en Oriente Medio.

Con la baja de hoy el DAX ha regresado al nivel que tuvo en abril de 2025.

Los temores de una nueva escalada antes las noticias que llegan de Oriente Medio fueron clave en el comportamiento de los inversores. EFE

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