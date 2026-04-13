El demócrata Eric Swalwell renuncia al Congreso de EE.UU. tras denuncias de abuso sexual

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Los Ángeles (EE.UU.), 13 abr (EFE).- El congresista demócrata Eric Swalwell renunció este lunes a su puesto por California en la Cámara de Representantes en EE.UU., tras la denuncia de varias mujeres de agresión sexual y conducta indebida, que también lo obligaron a declinar sus aspiraciones a gobernador del Estado Dorado.

Swalwell, quien había estado en el Congreso estadounidense desde 2013, anunció su renuncia en un comunicado publicado en su cuenta de X, en el que se defendió y negó las acusaciones.

«Pido profundas disculpas a mi familia, a mi personal y a mis electores por los errores de juicio que cometí en el pasado. Combatiré la grave y falsa acusación que se ha hecho en mi contra. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad y hacerme cargo de los errores que sí cometí», declaró el congresista en el comunicado.

La carrera del político de 45 años, quien era el favorito de las encuestas demócratas para ganar la Gobernación de California en noviembre próximo, se vino abajo el viernes pasado cuando CNN y el San Francisco Chronicle sacaron a la luz las acusaciones de varias mujeres.

El testimonio que más ha llamado la atención es el de una exempleada que aseguró que el congresista la agredió sexualmente al menos en dos ocasiones cuando ella se encontraba demasiado ebria para dar su consentimiento.

“Lo apartaba, le decía que no”, declaró la mujer a CNN sobre el incidente ocurrido, según ella, después de haber dejado de trabajar en la oficina de Swalwell.

Otras tres mujeres que hablaron con CNN también denunciaron diversos tipos de conducta sexual inapropiada del político. Swalwell ha negado los hechos.

Sin embargo, las denuncias generaron que influyentes demócratas y sindicatos retiraran su apoyo, lo que obligó a Swalwell a cancelar su campaña para Gobernador. Mientras otras altas figuras del partido pedían que abandonara el cargo.

La Fiscalía de Manhattan (Nueva York) anunció el sábado que abrió una investigación contra el congresista y el Comité de Ética de la Cámara de Representantes dijo este lunes que abrió una investigación en su contra.

Swalwell ha prometido “luchar” contra lo que califica como “acusaciones falsas” y maliciosas porque fueron reveladas justo cuando iba punteando la campaña para gobernador. EFE

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