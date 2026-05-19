El desempleo aumentó en Reino Unido en el trimestre enero-marzo

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El desempleo repuntó 5% en los tres primeros meses del año en el Reino Unido, según datos oficiales publicados este martes, un indicio de la presión a la que se está viendo sometida la economía británica a raíz de la guerra en Oriente Medio.

La cifra supone un ligero incremento respecto a la tasa de 4,9% registrada entre diciembre y febrero, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Los analistas esperaban que la tasa se mantuviera.

«El mercado de trabajo sigue débil, con el número de puestos vacantes en su nivel más bajo en cinco años y una tasa de paro mayor a la de hace un año», declaró este martes Liz McKeown, directora de estadísticas económicas en la ONS.

Los datos oficiales de la semana pasada mostraron que la economía británica se aceleró 0,6% en el primer trimestre de 2026.

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio, que ha conllevado un cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar antes del conflicto una quinta parte de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, ha hecho que los precios de la energía se disparen.

Debido a ello, los analistas esperan que la inflación también se acelere este año en el Reino Unido.

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