El desempleo en Francia alcanza su nivel más alto desde 2021

El desempleo en Francia alcanzó a finales de 2025 su nivel más alto desde 2021, impulsado por el número de jóvenes sin empleo, indicó este martes la oficina nacional de estadística Insee.

La tasa de desempleados se situó en el 7,9% en el último trimestre de 2025 (2,5 millones de personas), un alza de 0,2 puntos respecto al trimestre anterior y de 0,6 puntos respecto al mismo período de 2024.

El Insee señala que es el nivel «más alto desde el tercer trimestre de 2021», aunque sigue estando lejos del pico alcanzado a mediados de 2015 (10,5%), tras la crisis de la deuda soberana en la zona euro.

El desempleo juvenil, que incluye a los jóvenes entre 15 y 24 años, progresó 2,4 puntos en el cuarto trimestre, hasta alcanzar el 21,5%, apuntó el organismo oficial.

Francia se aleja así de la promesa del presidente, Emmanuel Macron, durante su campaña para la reelección en 2022, de lograr el pleno empleo, es decir una tasa de desempleo inferior al 5%.

